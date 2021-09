Pietro, a TMW Radio, ha parlato di Paolo Rossi: "Era un giocatore veramente grande. La zampata la metteva sempre, era davvero pericoloso in area. E poi era una brava persona, non è mai stato supponente, anzi, molto disponibile". Sul momento Juve: "Di positivo si può dire che in altri campionati la Juventus ha iniziato male e poi ha recuperato terreno. Però devo dire che prende troppi gol. La colpa non è solo della difesa ma anche di un centrocampo che non fa abbastanza filtro e non aiuta neanche l’attacco. La mancanza di Ronaldo? Sì, si fa sentire, risolveva tanti problemi".