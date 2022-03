Anche l'ex difensore bianconero, Pietro Vierchowod ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto accaduto tra la Juve e Paulo Dybala e lo ha fatto ai microfoni di Radio Bianconera.



'Secondo me la Juventus ha fatto bene. Va detto che è un grande calciatore, fortissimo tecnicamente, ma ha tanti problemi fisici e non mi sembra fortissimo mentalmente. Comunque ha già 28 anni e non mi sembra cresciuto mentalmente in questo periodo alla Juventus. Non penso che i bianconeri avranno problemi per sostituirlo, come hanno fatto per tanti altri grandi calciatori'.