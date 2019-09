Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di Sky Sport: "Io vedo la Juventus e l'Inter in lotta per la conquista dello scudetto. I bianconeri sono una squadra davvero fortissima. Non escluderei però l'Inter. I nerazzurri sono guidati da un grande allenatore come Antonio Conte e hanno fame di vittoria. Sono troppi anni che il club milanese non porta a casa un trofeo. Non credo nel Napoli perché subisce troppo in difesa. Gli azzurri sono belli da vedere, ma a mio avviso non competitivi per il vertice".