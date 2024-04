L'ex giocatore della Juventus Pietroè intervenuto a Rai Radio 1. Queste le sue parole:"È un campionato abbastanza modesto. L’Inter lo ha già vinto un mese fa, vuol dire che dietro la squadra di Inzaghi c’è poca roba. La Juve poteva essere lì a insidiare, nelle partite decisive non ha fatto bene. Lo stesso Milan è molto distante. Non è stato un bel campionato. Tutte le squadre giocano allo stesso modo, è deleterio. Per questo viene a mancare anche il talento, c’è poca fantasia. Mi sembra di vedere il campionato francese, col Psg che è una vita che vince sempre con un distacco di punti enorme. Ai miei tempi, si arrivava sempre con due-tre punti di distacco, erano campionati combattuti fino alla fine. Vengono a mancare talenti perché c’è questo appiattimento sul piano del gioco".