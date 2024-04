Piętro, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Rai Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'io Sport. Queste le sue parole su Dusan Vlahovic."In questa Juve in mezzo al campo non ci sono grandi fantasisti. Vlahovic deve fare da solo. Chiesa gioca da solo, non ha neanche la collaborazione dell’altro attaccante. A Firenze giocavano tutti per lui, a Torino è diverso, tra poca qualità a centrocampo e incompatibilità con Chiesa".