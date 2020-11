1









Caos nel centro di Vienna. La capitale austriaca è stata presa d'assalto da alcuni attentatori nell'area intorno alla sinagoga, partendo dalla ​Seitenstettengasse e spargendo sangue a suon di armi da fuoco in vari locali della zona, apparentemente a caso. Fonti locali parlano al momento di 7 morti (tra cui un agente) e 15 feriti, ma l'operazione di polizia su vasta scala è tuttora in corso. Pare che uno degli assalitori si sia fatto saltare in aria con una cintura esplosiva. In totale sono 6 i punti della città interessati. Non è chiara la matrice dell'attacco.