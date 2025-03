Vieira verso Juventus-Genoa: 'Non sarebbe stato facile neanche con Motta, ma ora...'

Getty Images

Le parole di Vieira verso Juventus-Genoa

Alle 15.00 di oggi ha parlato in conferenza stampa, che ha presentato la sfida di sabato tra il suoe lacon un accenno inevitabile anche all'approdo di Igor Tudor sulla panchina bianconera - "Ci aspettiamo una partita difficile per la qualità della Juve. Non sarà semplice giocare contro di loro. Sarà una gara difficile anche perché il cambio di allenatore porta energia. Credo che noi contro i grandi club siamo sempre riusciti a competere".- "Noi siamo una squadra che vuole confermare quanto fatto nelle ultime settimane. Ci sono tanti lati positivi dall’ultima gara giocata in casa. Mi è piaciuto tanto come abbiamo approcciato e ora dobbiamo continuare".

- "Non sarà una partita facile. Non abbiamo pensato a prima. Non sarebbe stato comunque facile affrontare la Juve con Motta. Non è mai facile giocare contro la Juve. Poi quando c’è un cambio di allenatore, in grandi squadre così, ci sono sempre risposte da parte dei giocatori. La Juve sarà una squadra con energia e noi saremo pronti ad affrontarli con la volontà di vincere la partita".- "Ekuban e Vitinha hanno lavorato con la squadra, dobbiamo aspettare domani se potranno fare parte del gruppo. Caleb credo che sarà a posto. Thorsby farà parte del gruppo. Miretti è sempre stato a posto".