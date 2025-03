Vieira su Miretti: 'Sta crescendo, ma deve fare più goal'

Getty Images

Le parole in conferenza stampa di Patricksono state molto chiare e positive riguardo a Fabio. "E’ un giocatore molto giovane però ha giocato 80 partite in Serie A. Ha esperienza ma la cosa che mi piace di più di lui è che al 100% concentrato sul lavoro, non molla mai. E’ vero che può e deve avere più libertà in campo, perché ha la qualità di giocare fra le linee. Ma sta crescendo e sta facendo cose interessanti per la squadra. L’obiettivo è essere più decisivo per la squadra perché la qualità tecnica ce l’ha e mi aspetto che faccia più gol, più assist e crei di più per la squadra".

Il tecnico ha sottolineato come la dedizione e la concentrazione del giocatore siano tra le sue qualità più apprezzate. La costanza con cui si allena e il suo impegno costante rappresentano il fondamento su cui Vieira ha intenzione di costruire la sua crescita. Tuttavia, non ha mancato di evidenziare che, pur essendo già un giocatore esperto in Serie A, il ragazzo ha ancora margini di miglioramento. La sua capacità di agire tra le linee è una delle sue caratteristiche distintive, ma è altrettanto importante che il giovane talentuoso trovi maggiore libertà in campo per sfruttare al meglio il suo potenziale. Vieira si aspetta che questo processo evolutivo si traduca in una maggiore produttività, con più gol, assist e azioni decisive che possano fare la differenza per la squadra.