Vieira spicca il volo, anche da allenatore. E ora lo vuole una big italiana

AFP via Getty Images

“La priorità è la salvezza, non possiamo perdere energia”

Alla vigilia del match al Bentegodi contro il Verona, Patrickha affrontato con lucidità e determinazione le voci emerse negli ultimi giorni su un suo possibile futuro alla Roma. In conferenza stampa, il tecnico del Genoa ha voluto sgomberare il campo da ogni dubbio, ribadendo il suo impegno totale per il presente rossoblù: “Il futuro è sempre una cosa molto difficile nel calcio – ha detto – perché sappiamo tutti che la vita di un allenatore è nei 95 minuti”.Una risposta secca, che taglia corto rispetto alle speculazioni sul possibile avvicendamento in panchina nella: “La cosa che posso dire a voi è che io non ho assolutamente mai parlato con nessun altro club”, ha precisato Vieira. Nessun contatto, nessuna distrazione: il focus resta solo sul campionato e sull’obiettivo primario del club.Vieira ha sottolineato quanto sia importante restare concentrati sull’obiettivo stagionale, evitando ogni tipo di distrazione: “La cosa più importante è essere concentrati sul nostro obiettivo, e il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Abbiamo un nuovo presidente, abbiamo i tifosi che sperano di vedere il Genoa in Serie A anche l’anno prossimo. Matematicamente non è ancora raggiunto nulla, e fino a quel momento non voglio perdere energia”.