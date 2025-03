Vieira ritrova la Juventus: in bianconero uno Scudetto cancellato da Calciopoli, poi l'Inter

AFP via Getty Images

In campo toccherà a Fabio Miretti, Koni De Winter e a Nicola Leali rappresentare il partito degli ex bianconeri che, con la maglia del Genoa, sfideranno oggi i bianconeri all'Allianz Stadium di Torino in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A. Ad arricchire il capitolo delle vecchie conoscenze a tinte bianconere ci sarà anche Patrick Vieira, che dallo scorso novembre è diventato il nuovo allenatore del Genoa. L'ex centrocampista francese, dopo una breve comparsa al Milan, è tornato in Serie A nell'estate del 2005. Proprio per vestire la maglia della Juventus.

L'arrivo a Torino

Lo Scudetto revocato

Il passaggio all'Inter

Estate 2005. L'allora dirigenza bianconera, che solamente un anno prima aveva portato a Torino Emerson, decide di regalare a Fabio Capello un altro pezzo da novanta per rinforzare il pacchetto di centrocampo. Dall'Arsenal, i bianconeri prelevano così il centrocampista francese, destinato ad imbastire uno dei reparti mediani più forti a livello mondiale.Inutile dirlo, Vieira si inserisce in tempi rapidissimi e diventa subito un pilastro all'interno del centrocampo zebrato. Nel corso della sua prima annata a Torino, il nuovo numero 4 bianconero mette insieme 5 goal e 8 assist in 42 presenze complessive tra Serie A, Supercoppa italiana, Champions League e Coppa Italia.Al suo primo anno in bianconero vince subito lo Scudetto, con la Juventus che domina la Serie A conquistando 91 punti in 38 partite di campionato. Tuttavia, la successiva esplosione del caso Calciopoli priverà i bianconeri di quel titolo, in primis revocato dalla Giustizia Sportiva. La Juventus viene retrocessa in Serie B, il Milan - che era arrivato secondo - viene penalizzato e così lo Scudetto viene assegnato a tavolino all'Inter, arrivato terzo a 17 punti di distacco dalla Vecchia Signora.Calciopoli, di fatto, pone la parola fine sulla Juventus di Capello e inizia una vera e propria caccia ai tanti fuoriclasse che all'epoca componevano la rosa bianconera: se Buffon, Del Piero, Nedved, Trezeguet e Camoranesi decidono di rimanere nonostante la retrocessione, gli addii sono molteplici.Fabio Cannavaro e Emerson passano al Real Madrid, Gianluca Zambrotta e Lilian Thuram firmano con il Barcellona, mentre l'Inter strappa alla Juve sia Zlatan Ibrahimovic che, appunto, Patrick Vieira. Dopo una sola annata, dunque, il francese saluta Torino e approda sulla sponda nerazzurra dei Navigli, dove vincerà 3 Scudetti e 2 Supercoppe italiane.