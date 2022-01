Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, parla di Aaron Ramsey, obiettivo del club londinese: "Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre in Premier League. Mi piace, come mi piacciono tanti giocatori. Ma voi sembrate saperne più di me sulla sua disponibilità sul mercato. Ripeto, è un giocatore fortissimo e può fare bene in tante squadre di Premier".