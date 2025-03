Vieira in conferenza: 'Meritavamo un punto, non ho digerito il goal'

Getty Images

Le parole di Vieira dopo Juventus-Genoa

Il tecnico del Genoaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus – "Difensivamente è difficile chiedere di più. Gli undici giocatori sul campo hanno fatto un lavoro ottimo. Dovevamo utilizzare meglio la palla negli ultimi 30 metri. Siamo venuti qui con le idee chiare su come metterli in difficoltà e mi dispiace perché meritavamo un punto. I dettagli fanno la differenza".– "Non ho digerito il goal preso, dovevamo essere più aggressivi. Eravamo due contro uno. Lui ha fatto un bel goal ma noi sull’aspetto difensivo non possiamo prendere un goal così. Questa partita farà crescere la squadra".

– "Lo conosco bene, l’ho visto piccolissimo alla Juve e ho lavorato con lui al Nizza. Ora fa parte di questi centrocampisti forti in Serie A e in Europa. Deve ancora crescere, ha la possibilità di essere più decisivo".– "Sono rimasto un anno ma sono stato bene".– "Abbiamo fatto un lavoro con lo staff tecnico, vedendo come ha lavorato Tudor al Marsiglia anche. Io sono contentissimo della partita fatta come squadra ma frustrato perché meritavamo un punto".– "Noi allenatori facciamo un lavoro complicato. Motta ha fatto un lavoro straordinario a Bologna, oggi ha fatto un passo indietro ma non conta. È un ottimo allenatore e lo vedremo subito su una panchina".