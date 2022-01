10









Allegri ha detto chiaramente che Aaron Ramsey è un giocatore in uscita dalla Juventus. In uscita sì, ma verso dove? La destinazione più probabile resta la Premier League. E in questo senso oggi è arrivata un'importante apertura da parte di una vecchia conoscenza bianconera: Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace. "Col presidente e il direttore sportivo - ha detto Vieira oggi in conferenza - parliamo sempre di come possiamo migliorare la squadra, se ci sarà un possibile acquisto allora ci penseremo, ma al momento siamo contenti così. Quando guardi al pedigree di Ramsey e l'esperienza, credo che potrebbe migliorare molte squadre in Premier League".



IN ATTESA - Ramsey si trova ancora in Inghilterra e aspetta un'offerta che lo convinca. Dopo aver mostrato le perplessità di fronte alla proposta del Newcastle, la chiamata giusta potrebbe arrivare proprio dal Crystal Palace. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, quella di Vieira è un'apertura in piena regola: i due hanno un importante trascorso all'Arsenal, ma come noto l'ostacolo che frena ogni trattativa è l'ingaggio da 7 milioni di euro netti percepiti dal gallese. Liberarsene potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata della Juventus: chissà se un assist arriverà proprio dall'ex Vieira...