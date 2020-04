Italia-Brasile, distanze azzerate con un cellulare. Ma anche con la Francia, la Germania e il resto del mondo. Gli allenamenti in tempo di quarantena si organizzano da lontano, ognuno a casa sua. I giocatori della Juventus pubblicano sui loro profili Instagram esercizi in giardino o in balcone, a corpo libero o con gli attrezzi.(dalle 6 alle 9 ore a notte e a letto prima di mezzanotte).- Come riporta Tuttosport, i bianconeri sono divisi in piccoli gruppi che ogni giorno si ritrovano in videochiamata con un membro dello staff per fare il punto sulla giornata.. Casa come la Continassa? Non proprio, ma un minimo di esercizio è fondamentale per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato.- Quando sarà possibile tornare in campo, Chiellini e compagni faranno. Si ripartirà nel momento fondamentale della stagione e la Juve scenderà in campo ogni tre giorni, serviranno concentrazione massima e soprattutto giocatori al top della forma per continuare a inseguire gli obiettivi. Al momento della pausa la Juve era ancora in corsa su tutti e tre i fronti: prima in campionato, agli ottavi di Champions (bisogna ribaltare lo 0-1 dell'andata contro il Lione) e in semifinale di Coppa Italia (1-1 col Milan nella gara d'andata).ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI