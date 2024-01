Il gol di Samardzic in Udinese-Milan



Samardzic-Juve: il punto sulla trattativa

Il talento di Lazarcontinua a stupire, e a dargli lustro ora sono pure i numeri. Come racconta Opta, Samardzic ha segnato il suo decimo gol in Serie A durante l'ultimo incontro contro il Milan. Ciò lo rende il più giovane tra i giocatori che hanno realizzato almeno 10 reti nelle ultime tre stagioni nel campionato italiano.Ecco la rete realizzata da Samardzic nel match della Dacia Arena.La sua crescita impressionante ha attirato l'attenzione della Juventus, che ha già raggiunto un accordo con il giocatore. Tuttavia, il trasferimento alla Juventus è attualmente in stallo, con l'Udinese che sembra orientato a trattenere il promettente centrocampista.Nonostante l'accordo già siglato con Samardzic, la Juventus deve ancora organizzare i dettagli del trasferimento con l'Udinese. Al momento, sembra che non ci siano margini per chiudere l'affare in tempi brevi. Anche il direttore sportivo dell'Udinese, Balzaretti, ha confermato che Samardzic è incline a rimanere con la squadra friulana.