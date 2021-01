"Samp, extra lavoro al video per scoprire i punti deboli della Juve". Titola così Il Secolo XIX in edicola questa mattina, spiegando come Claudio Ranieri sia pronto ad affrontare la Juventus. L'ex allenatore bianconero dopo il 3-0 subito all'andata vuole rifarsi e portare la sua Samp sempre più su. Ecco perché spinge per un lavoro extra, ecco perché il suo staff è molto impegnato in vista di sabato e non vuole tralasciare nessun dettaglio.