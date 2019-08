Le giornate scorrono così, non esattamente velocissime.Quasi certamente non sarà in panchina per la prima di Serie A con il Parma; molto probabilmente salterà pure la seconda, l'attesa sfida da ex con il Napoli prevista per la settimana successiva. Come raccontato ieri da IlBianconero.com e confermato quest'oggi dalla Gazzetta, Sarri non era in campo, ma l'area della Continassa non l'ha mai lasciata. I medici gli hanno chiesto di evitare di compiere atti scellerati, tipo fiondarsi in campo in mezzo ai calciatori. E alora, riunioni fiume con lo staff, tutti i giorni. Maurizio vede i video dei match analyst, parla con Martusciello e si confida con Beoni. Fiducia massima nel suo staff, da cui pretende relazioni dettagliate: in attesa di rientrare definitivamente (oggi nuovi esami, ancora dificile stabilire quando tornerà ad allenare in prima persona), si fa quel che si può.