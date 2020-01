Unico, Leggenda, Supereroe. Buon compleanno, @gianluigibuffon!



Lasciate i vostri messaggi d'auguri per Gigi pic.twitter.com/28ReqrjN0L — JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2020

Giornata speciale in casa Juve, si festeggia oggi il. Attraverso il proprio sito ufficiale, i bianconeri hanno fatto gli auguri a Buffon per i suoi 42 anni."Quando i legami sono profondi, non servono troppe parole.Abbiamo vissuto insieme vittorie straordinarie, record, gesti che rimarranno nella storia del calcio, e oggi festeggiamo di nuovo insieme il suo compleanno, dal momento che questa è una bellissima storia che continua.Gianluigi Buffon torna a soffiare su candeline... bianconere, perchè quest'anno è di nuovo a casa.L'importanza di Buffon per noi è qualcosa che va anche al di là del campo, che esula da ciò che accade sul rettangolo verde, e la sua presenza è preziosa nella nostra quotidianità, nei gesti e negli sguardi.Buon compleanno, Gigi!"