Arturo Vidal è stato accostato più volte alla Juventus e Sky Sport conferma che il calciatore cileno ha una voglia matta di tornare nel campionato italiano. Peccato, però, che secondo quanto si apprende il club bianconero non è una destinazione possibile per il "Guerriero". Partici, infatti, non cerca un calciatore con le sue caratteristiche e pure la carta d'identità (e il costo del cartellino) di Vidal ne impediscono il ritorno. Poche possibilità, insomma, di rivedere Vidal con la maglia della Juve e ora i tifosi sperano di non vederlo con quella dell'Inter.