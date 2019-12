Arturo Vidal vorrebbe tornare in Italia. Lo ha ribadito anche negli ultimi giorni ai suoi agenti, una presa di posizione chiara da parte del centrocampista cileno che ritiene ormai in chiusura il suo ciclo al Barcellona: l'Inter lo tenta, Vidal gradirebbe molto un trasferimento in nerazzurro e ha sempre apprezzato le parole di Marotta e Conte che non negano la stima per il Guerriero avuto ai tempi della Juventus. Eppure, l'operazione fin qui non è mai decollata e non ha avuto alcuna accelerata determinante. Anzi, tende a complicarsi. Lo racconta Calciomercato.com.