Arturo Vidal è sempre più vicino all'Inter. Il cileno è il colpo chiesto da Antonio Conte per rinforzare la linea mediana e dare un segnale alla Juventus in vista della lotta scudetto. Come scrive Tuttosport, il direttore generale dei nerazzurri Beppe Marotta era scettico sull'operazione che costerà alla casse dell'Inter una ventina di milioni tra prestito e riscatto. Conte, però, ha garantito in prima persona sulla bontà dell'operazione e nelle prossime ore il club nerazzurro spera di chiudere per l'ex centrocampista bianconero.