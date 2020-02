Ieri sera si è giocato al San Paolo, Napoli-Barcellona. La sfida è poi terminata con il risultato di 1-1 a causa della rete di Griezmann, dopo il vantaggio iniziale di Mertens. Ma ieri sera il grande protagonista della serata di Napoli, è stato l’ex centrocampista bianconero Arturo Vidal. Il cileno, dopo un duro scontro con Mario Rui è stato espulso dal direttore di gara al minuto 89 della sfida. Un peccato per i blaugrana che non potranno avere Vidal nella gara di ritorno al Camp Nou. VIDAL-JUVE - Dalla sfida di ieri sera però, esce una notizia che ha dell'incredibile. Dopo l'espulsione, Vidal, poco prima di andare nel tunnel degli spogliatoi del San Paolo, si è rivolto ai tifosi di casa, urlandogli in faccia: “Forza Juve”. Il cileno che non ha mai nascosto il suo amore per la Juve, ha fatto impazzire i tifosi bianconeri che, adesso sui social, chiedono il suo ritorno a Torino la prossima estate.