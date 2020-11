1









L'espulsione di Arturo Vidal ha complicato ulteriormente una gara, quella di ieri sera contro il Real Madrid, che per l'Inter era già cominciata in salita dopo il rigore trasformato da Hazard. Così dopo il 2-0 finale maturato a San Siro molti tifosi della Juve si sono riversati sui social per esprimere tutta la loro… gratitudine verso il cileno, "vecchio cuore bianconero", la cui follia (rosso per reiterate proteste) rischia ora di condizionare in modo pesante il prosieguo dei nerazzurri in Champions League. Dall'altra parte i sostenitori dell'Inter cominciano davvero a vederlo (insieme a Conte a a Marotta) come un "infiltrato" dei rivali...