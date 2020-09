2









Arturo Vidal è a un passo dall'Inter. Il centrocampista che ha vinto quattro scudetti in bianconero ha un accordo col club nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport. Biennale con opzione per il terzo a sei milioni di euro netti a stagione per l'ex centrocampista della Juventus che ritroverebbe dopo quasi dieci anni il suo mentore Antonio Conte. Cosa manca per chiudere? L'ok del Barcellona. Gli agenti del cileno hanno incontrato la società per convincerla a liberare il calciatore a costo zero, Koeman non conta su Vidal ma il Barça ha messo tutto in stand-by in attesa di capire e gestire i rumorosi mal di pancia di Leo Messi. Tutto il resto viene dopo ma Vidal ha già un accordo con l'Inter se il Barça lo libera o terrà basse le proprie richieste Arturo sarà un nuovo giocatore dell'Inter.