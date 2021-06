Arturo Vidal è di nuovo a casa. Il centrocampista dell'Inter ha condiviso dal proprio profilo Instagram la sua felicità per le dimissioni dall'ospedale cileno nel quale si trovava ricoverato dopo aver contratto il Covid-19, con modalità tuttora al vaglio delle autorità locali, che hanno avviato un'indagine. "Sono tornato, felice e più forte che mai, sempre positivo e allegro! Grazie per tutto il supporto che ricevo in queste settimane, sono già in salute grazie a Dio", recita il post di Vidal.