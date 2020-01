Nessuno come lui in Serie A nell'ultimo decennio. Arturo Vidal ha lasciato segni importanti alla Juve e nel nostro campionato, anche a distanza di anni. Secondo i dati Opta, infatti, tra i centrocampisti con più di 10 gare disputate nel decennio appena passato, il cileno è quello che ha effettuato in media più contrasti per partita in Serie A: 4.4, 546 in 124 presenze.