Le prime pagine dei giornali sportivi in edicola domani sono dedicate soprattutto alla ripresa del campionato e alla ricerca di una data per far ripartire la Serie A. Spazio anche al mercato, tra gli altri sport grande risalto alla separazione tra la Ferrari e Vettel annunciata per fine anno.



Il Corriere dello Sport apre con: "La trappola". Riferendosi alla ripresa delle competizioni, il quotidiano spiega: "I paletti dei virologi fanno irritare l'Uefa". Taglio alto dedicato a Simone Inzaghi: "Lazio, voglio il bis". "A vent'anni dallo scudetto - si legge - Simone ci riprova da tecnico". Non solo calcio, di spalla spazio al divorzio tra Vettel e la Ferrari: "Sainz in pole".



La prima di Tuttosport è divisa a metà: a sinistra c'è Tonali: "Vidal lo spinge alla Juve" titola il quotidiano; sulla destra Vittorio Sgarbi con il dito puntato: "Liberate il calcio!". Taglio alto per Vettel e l'addio alla Ferrari: "Fulminato da Leclerc!". In chiusura di pagina, le parole del professor Castellacci: "Medici del calcio in rivolta contro Spadafora".



In copertina dell'Equipe c'è il faccione di Adrien Rabiot: "E' atteso oggi a Torino - si legge in prima pagina - è in ritardo rispetto ai suoi compagni che hanno iniziato ad allenarsi senza di lui. Questa situazione ha infastidito la dirigenza della Juve".