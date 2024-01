Arturo, noto centrocampista che ha indossato le maglie di Juventus e Inter in Italia e che attualmente è svincolato, ha espresso apertamente la sua insoddisfazione sulla gestione di Alexis Sanchez da parte dell'Inter.Durante una diretta sul suo canale Twitch, il 36enne ha lanciato un appassionato appello al connazionale, consigliandogli di lasciare l'Inter. Vidal ha criticato la scelta di Sanchez di tornare nell'ambiente nerazzurro solo un anno dopo aver lasciato il club tramite la risoluzione del contratto. Sottolineando il suo disaccordo con la decisione di Sanchez, Vidal ha evidenziato l'importanza di giocare in un club dove ci sia apprezzamento e divertimento, suggerendo che il talentuoso attaccante meritasse una destinazione migliore. In particolare, ha manifestato la sua frustrazione riguardo al limitato impiego di Sanchez, affermando che il giocatore è sottovalutato, e ha concluso il suo intervento rivolgendo messaggi chiari e diretti al tecnico Inzaghi, sottolineando la sua perplessità sulla gestione del connazionale.