Arturo Vidal è pronto a dire addio all'Inter a fine stagione. Il centrocampista cileno sta continuando a lanciare tanti indizi sul suo futuro e sulla voglia di tornare in Sudamerica. Come dichiarato a Las Ultimas Noticias in Cile, ha le idee piuttosto chiare: "L'unica cosa che posso dire è che sicuramente andrò via". Dopo il video della compagna a bordo piscina nel suo giorno libero con la maglia del Flamengo indossata da Sonia, ma con già il nome Vidal stampato sulla schiena, e dopo il sondaggio e tra Colo Colo e Flamengo ripostato, ecco le parole di addio. Ora resta solo da capire come, se il contratto sarà risolto, se l'Inter potrà incassare dal suo addio o se, addirittura, si troverà costretta a versare la clausola rescissoria da 4 milioni presente nel contratto in essere ed esercitabile unilateralmente.