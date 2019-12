Nelle ultime settimane in casa Juventus è nata la pazza idea di riportare Arturo Vidal a Torino. Sul giocatore c'è da tempo l'Inter con Marotta e Conte che lo conoscono molto bene per il passato in bianconero che accomuna tutti e tre. Ieri intanto il cileno ha segnato contro l'Alaves e mentre esultava ha puntato l'indice a terra indicando la tribuna, come a dire "Io resto qui". E' quello che si augurano anche Luis Suarez e Leo Messi: hanno parlato con la società spiegando che non sarebbe una mossa giusta farlo partire a gennaio. A complicare le cose, però, è il rapporto con l'allenatore Valverde, col quale non c'è sintonia. L'Inter è più avanti perché è da tempo sul giocatore, ma la Juve pensa a un clamoroso ritorno di Vidal.