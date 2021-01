Tutt'altro che positiva l'avventura di Arturo Vidal all'Inter. Il centrocampista nerazzurro, voluto da Conte, non sta rendendo come si aspettava l'allenatore e anche contro la Roma la sua prestazione è stata deludente. Nonostante la botta rimediata all'Olimpico, secondo La Gazzetta dello Sport domenica sera dovrebbe essere a disposizione da ex per la sfida con la Juve. Una partita speciale per chi ha vestito la maglia bianconera e oggi si ritrova dall'altra parte. Con una condizione fisica decisamente diversa rispetto al Vidal visto a Torino.