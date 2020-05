1









Arturo Vidal si racconta in una diretta con un'emittente cilena. Dal rientro a Chiellini, passando per le sensazioni e il mercato che chiama: “Sono molto a mio agio e felice, sto meglio che mai. Sono arrivato in questo club dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non nelle migliori condizioni, ma ora sto molto bene. Ho degli ottimi amici, vado d'accordo con tutti, specialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri... Sono felice in città, anche i miei figli e vedo mia madre felice”.



CHIELLINI - "Le persone si sono concentrare sul peggio di ciò che ha detto Chiellini. Non vedo di buon occhio il dire quelle cose, ma ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato. Uscire non era una cosa che non potevo fare, avevo avuto il permesso (della società). Sono un essere umano come tutti. E quando ho sbagliato, ho sempre pagato e mi sono alzato".



QUARANTENA E ALLENAMENTI - “Sono stati due mesi molto duri a casa, ho preso a calci tutto quello che ho visto! Non puoi rilassarti, ci sono due mesi in cui ti giochi tutto l'anno, se non ti prepari, rischi di perdere tutto, siamo tutti entusiasti".



MESSI - “Messi è di un altro pianeta. E questo dà più merito alle due Coppa America che abbiamo vinto con il Cile contro l'Argentina. Vederlo allenarsi ogni giorno è un lusso”.