Arturo Vidal può finire nell'affare Neymar. Il campione cileno non è stato convocato da Valverde per la prima partita del Barcellona contro l'Athletic Bilbao molto probabilmente per motivi di mercato. I catalani stanno spingendo per riportare al Nou Camp O'Ney e Vidal può essere utilizzato come parziale contropartita. Per la Juve sarebbe una buona notizia (almeno per la dirigenza) visto che sia Coutinho e Dembele non sono convinti di trasferirsi a Parigi in cambio del brasiliano. Se fosse Vidal ad andare al PSG i parigini dovrebbero trovare un attaccante per rimpiazzare Neymar e Dybala sarebbe una delle prime scelte di Leonardo.