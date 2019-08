L'Inter una volta chiuso il colpo Sanchez proverà ad approfondire con l'agente del cileno anche la posizione di Arturo Vidal che è in uscita dal Barcellona. Per l'ex-Juve però, secondo il Corriere dello Sport, c'è una valutazione di almeno 20 milioni cash che il club catalano pretende per liberarlo a cui l'Inter non ha alcuna intenzione di arrivare.