2









La felicità di Arturo Vidal e il mercato che incalza, come ogni estate. Il cileno si è ritrovato nuovamente al centro delle voci che lo vorrebbero lontano dal Camp Nou, sebbene in blaugrana la situazione non sia mai stata così positiva. In queste settimane, come raccontato da Calciomercato.com, il suo nome è spuntato nuovamente nella lista dei calciatori proposti alla Juventus: le squadre parlano da settimane, sul piatto c'è Pjanic, c'è Arthur, resistono i profili di De Sciglio e Semedo. In parte, la discussione è tornata anche su Arturo.



LA DECISIONE - L'operazione, per CM, non è stata approvata. La Juve ha confermato l'idea sull'affare, già espressa a dicembre scorso quando le parti si erano riavvicinate. Capitolo Inter: prima di Eriksen, era un nome appetibile, soprattutto grazie agli input di Conte. Al momento, Marotta sembra concentrato su Tonali...