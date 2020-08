Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, ci sarebbe stata una telefonata tra la Juventus (nella persona di Andrea Pirlo) e Arturo Vidal: il Maestro avrebbe contattato l'ex centrocampista bianconero per sondare un ritorno che avrebbe certamente del clamoroso. Al momento, dalla società juventina filtrano secche smentite su un possibile riapprodo di Vidal a Torino: dopo la cessione al Bayern Monaco nel 2015 - stesso anno in cui andò via Pirlo dalla Juventus - le parti sono sempre state vicine, ma non si è mai concretizzato un ritorno di fiamma anche per volontà della stessa società torinese. Che sembra proseguire sulla propria strada.