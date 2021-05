Vidal-Piqué, botta e risposta a distanza con la Juve sullo sfondo. L'ex centrocampista bianconero festeggia sui social la vittoria dello scudetto dell'Inter: "Molti anni, molti compagni di squadra, grandi club e tanti tifosi, sono grato di tutti coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato - scrive - E so che c’è ancora molta storia da raccontare… ne voglio di più”. Quello in nerazzurro è il suo 12° titolo nazionale in 15 anni, ma tra tutti ne manca uno, che l'ex compagno del Barcellona Piqué gli ricorda così: "Se giochi contro gli zoppi… La Champions quando la vinci?”.