"Se andassi in guerra uno come Vidal me lo porterei sempre dietro". Antonio Conte e Arturo Vidal sono due dei volti della rinascita della Juve dopo la Serie B e due settimi posti consecutivi. Tutti, a Torino, conoscono il loro valore e fino a poco tempo fa erano pure convinti di conoscere il loro attaccamento ai colori bianconeri.Conte e Marotta hanno riportato la Juve in cima al campionato italiano e ora vogliono fare lo stesso con l'Inter usando la stessa ricetta bianconera: ovvero portando a San Siro il guerriero cileno. Gli spiragli sembrano esserci anche perché il rapporto tra Arturo e Valverde è sempre peggiore. Sarebbe un altro colpo al cuore per il popolo bianconero.Anche per questo i bianconeri dovrebbero pensare di riprendere il cileno anche se a maggio compirà 33 anni. Il suo dinamismo fa comodo al Barcellona, figuriamoci alla Juve.Vidal potrebbe lasciare il Barcellona per una cifra simile: prestito e riscatto fissato a 20 milioni. Per sei mesi almeno potrebbe tamponare i problemi della Juve in mezzo al campo: sarebbe sia una valida alternativa a Matuidi che un importante pedina per il centrodestra anche se il suo arrivo costringerebbe Sarri ad escludere dalla lista Champions uno degli attuali centrocampisti bianconero. Scelta non facile come si è visto con Emre Can. In tutto questo i tifosi della Juve sperano che se Vidal non tornerà a Torino (al momento non risultano contatti ufficiali) almeno non tradisca i suoi trascorsi a bianconeri firmando, pure lui, coi rivali di sempre. Sarebbe davvero troppo.