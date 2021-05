Nell'ottima annata dell'Inter, che ha potuto festeggiare lo scudetto chiudendo il ciclo della Juventus, c'è stata anche qualche nota stonata. Una di queste risponde al nome di Arturo Vidal, che a parte il gol segnato proprio alla sua ex Juve nella vittoria nerazzurra nella sfida di andata di San Siro, non ha offerto molto di più alla squadra dell'altro ex bianconero Antonio Conte. Addirittura, rivela Calciomercato.com, mentre ieri l'Inter perdeva la partita di ritorno contro la Juve, Vidal partecipava a una diretta Instagram. Un atteggiamento poco professionale.