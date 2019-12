di Lorenzo Bettoni

Arturo Vidal è uno di quei calciatori che i tifosi della Juve non dimenticheranno mai. Quattro anni di lotte in mezzo al campo ma anche di qualità, inserimenti, gol e assist. Quando è arrivato era quasi un signor nessuno, quando se n'è andato era uno dei centrocampisti più forti del Mondo, se non il migliore in assoluto. Una volta lasciata la Juve ha vinto ovunque è andato: Bayern prima e Barcellona poi. Anche dopo i quattro anni bianconeri ha sempre vinto lo scudetto e ora in tanti vorrebbero rivederlo a Torino anche perché il rapporto con Valverde scricchiola parecchio. Vidal, secondo ESPN, non avrebbe preso bene l'annunciata esclusione dal Clasico di mercoledì scorso e vorrebbe tornare in Serie A.



TRA JUVE E INTER - Le voci su un suo trasferimento a gennaio sono tante, Arturo vorrebbe effettivamente tornare a giocare nel campionato italiano ma la Juve al momento non cerca un profilo come il suo né vorrebbe investire quanto chiede il Barcellona (20 milioni, i blaugrana accettano anche un prestito iniziale con diritto di riscatto) per un calciatore di 33 anni, per quanto ancora integro fisicamente. Difficile, quasi impossibile rivederlo in bianconero, ma ora la più grande paura dei tifosi della Juve è subire un altro tradimento: Vidal all'Inter insieme a Conte e Marotta. Un altro smacco che farebbe male a chi ancora si ricorda le mitiche sgroppate del "Guerriero" con la maglia bianconera.