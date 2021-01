1









Quanta rabbia, per Arturo Vidal. L'ex centrocampista della Juventus, oggi all'Inter, era ben più che nervoso per il pari nerazzurro contro l'Udinese. Come ricostruito da Gazzetta, il cileno "si è lasciato andare a una protesta plateale, con le braccia che mimavano il gesto del «vaffa» e fascette varie gettate a terra. Di più: uscendo, il cileno non si è subito sistemato in panchina, raggiunta solo in un secondo momento. Magari sfogherà la sua rabbia nel derby".