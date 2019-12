Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha provato realmente ad inserirsi nella trattativa per riportare Arturo Vidal a Torino. Eppure, più che una mossa concreta per strappare il giocatore al Barcellona, si sarebbe trattato di un'operazione di disturbo nei confronti dell'Inter. I nerazzurri stanno cercando ancora di portare avanti la trattativa, ma le mosse di Paratici lanciano un segnale chiaro nella sfida che si rinnova non solo sul campo.