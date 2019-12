Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la Juve non avrebbe alcuna intenzione di riportare in bianconero Arturo Vidal. Il centrocampista, attualmente al Barcellona, sta cercando una squadra che gli dia quella continuità che gli manca in blaugrana. Su di lui è forte il pressing dell'Inter, ma i catalani non sembrano intenzionati a lasciare andare via il cileno nel prossimo mercato di gennaio.