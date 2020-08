Arturo Vidal lascerà il Barcellona. Nel suo futuro c'è... l'Inter, molto probabilmente. Nonostante le parole degli scorsi giorni - l'apertura del cileno alla Juve e ad essere allenato da Pirlo - infatti il club nerazzurro sembra avanti nella corsa al centrocampista, su cui Antonio Conte investe tantissimo. Come scrive calciomercato.com, ormai fuori dal progetto tecnico di Koeman, Vidal e il club blaugrana stanno cercando di trovare un accordo per la risoluzione, con il calciatore che vuole strappare una buonuscita e andare via a zero euro, mentre il Barcellona vorrebbe chiedere qualcosa all'Inter per il cartellino. Nel frattempo l’agente di Vidal, Fernando Felicevich, sta cercando un accordo con Marotta e Ausilio.