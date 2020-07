Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, parla con Win Sport Tv anche del suo futuro: "Quando giochi nel Barcellona, la gente vuole che tu vinca dei titoli. Abbiamo lavorato molto poco con Setien, il cambio di panchina è stato brusco, quindi decideremo il futuro solo a fine stagione. Voglio continuare ad essere importante al Barcellona".



FUTURO IN COLOMBIA? - "Mi piace il futbol colombiano, sarebbe spettacolare. Ma ora ho 33 anni, vivo la carriera giorno per giorno. Giocare in qualche squadra di Calì sarebbe molto bello".



SUL NONO SCUDETTO DELLA JUVE - "Quello che sta facendo è spettacolare, ha segnato un'era".