Secondo quanto riportato da Don Balon, la volontà di Arturo Vidal per la prossima stagione è quella di tornare in Italia. Ma non c'è solo l'Inter sulle sue tracce: il centrocampista cileno ha ricevuto un'offerta anche dalla Juventus di Cristiano Ronaldo, che apprezza il giocatore 33enne e ha dato la benedizione per un suo ritorno in bianconero.