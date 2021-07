Come raccontato da Calciomercato.com, Arturopuò lasciare subito l'Inter. L'ex Juve percepisce un salario di circa 6,5 milioni di euro, troppi per i nerazzirrui, che da questo punto di vista saranno costretti a ridimensionarsi. I dirigenti interisti stanno provando a sondare il terreno con l’entourage del calciatore per capire se c’è la possibilità di trovare un accordo, ovviamente rescindendo con una buonuscita il contratto del calciatore. Per adesso Ausilio e Marotta non hanno trovato sponde.