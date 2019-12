Non solo Leandro Paredes, non solo il Psg con cui trattare. La Juventus sta pensando anche ad Arturo Vidal, obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di gennaio, che però piace anche ai bianconeri. Quel nome dalle parti della Continassa suscita sempre bei ricordi e fa ripercorrere pagine di successi importanti, tanto da aprire a un clamoroso ritorno. La Juve a gennaio vuole sistemare il centrocampo, per difendere lo scudetto e puntare alla Champions League, così valuta diversi obiettivi.Secondo il Corriere della Sera, nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità.