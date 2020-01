La priorità dell'Inter è Arturo Vidal. Lo dicono le ultime indiscrezioni, ma anche le parole di Marotta a Radio Rai: "Dipende da tanti fattori, non nascondo che per noi è un giocatore importante. L'allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare tecnico non so cosa potrebbe succedere". Secondo il Mundo Deportivo l'Inter aspetta una risposta del Barcellona alla nuova offerta, più vicina alle richieste: 2 milioni per il prestito più 15 per il diritto di riscatto, per un totale di 17.