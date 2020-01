E' in Italia ​Fernando Felicevich, l'agente di Arturo Vidal che l'Inter e Antonio Conte sognano di portare in nerazzurro. Il tecnico del Barça Ernesto Valverde ha chiuso la porta all'addio del cileno ma Marotta spinge per averlo a gennaio, magari per circa 15 milioni di euro. In caso di cessione i catalani ne vorrebbero cinque in più ma come riporta Il Corriere della Sera nella trattativa si è inserito pure il Manchester United che ieri aveva pure due emissari allo Stadium per osservare Merih Demiral ed Emre Can.